La consejera acusa a Jové de fabricar constantemente relatos catastrofistas sobre las estaciones de esquí

El diputado de Vox, Javier Jové, en la Junta general muestra una imagen de Pajares sin iluminación. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha acusado este martes al diputado de Vox, Javier Jové de "lleva toda la legislatura intentando fabricar un relato que sea completamente negativo sobre las estaciones de esquí asturianas, especialmente con la de Valgrande Pajares, aunque también con Fuentes de Invierno".

Ha lamentado la consejera los continuos "relatos premonitorios y catastrofistas" del diputado de Vox sobre las estaciones de esquí, que a juicio de Gutiérrez "buscan el descrédito y debilitar la imagen pública de las estaciones".

Vanessa Gutiérrez ha indicado que, frente a esos relatos catastrofistas, "objetivamente, la realidad es que en las dos estaciones había una hoja de ruta para la modernización y esa hoja de ruta está cumpliéndose, en el caso de Fuentes de Invierno, porque se dieron los pasos necesarios, en el caso de Pajares, porque la inversión de más de 20 millones de euros está en marcha y están haciéndose todas las obras sin que todo aquello que Jove vaticinaba tuviera lugar".

Ha añadido además que el diputado de Vox intenta evitar hablar de esas inversiones, de los trabajos que se están haciendo y de cómo se está potenciando la estación y le ha reprochado que hable "supuestamente en nombre de los concesionarios".

"He de decir que los concesionarios también están muy preocupados por la mala imagen que se está dando por parte de usted con respecto a la estación, por este alarmismo infundado que usted está intentando divulgar y trasladar a la población que es absolutamente irresponsablemente", ha dicho la consejera.

Jové por su parte ha vuelto a repasar las, a su juicio, numerosas deficiencias en las obras de la estación de Pajares, que ha indicado el mismo ha comprobado.

En este sentido ha manifestado que sí el mismo ha subido a revisar el estado de las obras es porque la consejera no lo hace. "Yo subo porque usted no lo hace. Si usted no hace su trabajo, alguien tendrá que hacerlo y si tengo que ser yo, pues lo haré yo. Porque usted subió en verano hacerse la foto y no miró nada. Claro, usted sube en el coche oficial con el chófer arrepanchingada en el asiento de atrás y usted no vio nada", ha dicho Jové.

Así ha pedido a la consejera que "deje de contar milongas" y ha insistido en que las estaciones de esquí asturianas no pueden esperar "este colapso y este desastre socialista".