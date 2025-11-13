La consejera de Educación defiende la red autonómica de escuelas infantiles y llama al diálogo pese "a las dificultades"

La consejera de Educación, Eva Ledo, respondiendo a los grupos parlamentarios en la comisión de este jueves en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha reiterado su llamamiento al diálogo esta tarde, durante el desarrollo de la comisión parlamentaria del área que dirige, y ha valorado de forma positiva la puesta en marcha de la red autonómica de escuelas infantiles, "no sin dificultades", que el Ejecutivo espera "salvar lo antes posible para ofrecer el mejor servicio educativo y de conciliación familiar". "Estoy aquí para sumar, escuchar y construir", ha afirmado en la Junta General.

Lo ha hecho durante su respuesta a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien ha preguntado a la consejera cómo valora la actual situación de la red autonómica, cuestionando los retrasos en la apertura de once centros y los conflictos laborales surgidos durante el proceso de integración del personal.

Ledo ha defendido que la red de escuelas infantiles "emana de una ley que cumple hoy un año" y ha subrayado que se trata de "la única del país que es pública, autonómica y gratuita", lo que a su juicio refleja "la complejidad" del proceso.

Ha detallado que ya son 20 las escuelas abiertas y 22 los municipios integrados en la red, y ha precisado que la extensión de nuevos centros continuará a lo largo de 2026, con la incorporación de centros municipales de otros quince concejos. Ledo ha reconocido que la planificación ha sufrido cambios en el calendario de implantación, derivados de "las dificultades encontradas", aunque ha insistido en que "la ley se está cumpliendo en todos sus términos".

Respecto a las reivindicaciones laborales de las trabajadoras, que este jueves celebraron la primera jornada de huelga con un seguimiento cercano al 90%, Ledo ha subrayado que el Gobierno mantiene un diálogo constante a través de la mesa sectorial y ha detallado los compromisos adquiridos: dotación de dos técnicas de educación infantil por aula, un refuerzo adicional por cada tres unidades, una hora diaria para tareas administrativas y la creación de bolsas que agilicen las sustituciones, así como la integración en el Grupo B.

El diputado de Vox Javier Jové también se ha interesado por la valoración que hace la consejera sobre la implantación de la red autonómica y ha acusado a la consejería de haberse "metido en un jardín de tres pares de narices" debido a la integración de las centros municipales en la red.

Jové ha denunciado que los recursos para el proyecto se están extrayendo de "fondos europeos, quitándolos de otras cuestiones y asumiendo gasto corriente", y ha tachado el plan de "herramienta" para el "proyecto ideológico" del Gobierno asturiano.

Durante el debate parlamentario, Jové ha hecho además referencia a denuncias de técnicos de Educación Infantil que realizan tareas de lavandería, preparación de comidas y limpieza, al tiempo que han de cumplir con sus funciones educativas. Según el diputado, estas condiciones explican la huelga de este jueves y las convocadas para los días 20 y 27 de noviembre.