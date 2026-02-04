La consejera de Educación destaca la Formación Profesional como "herramienta de cohesión social"

La consejera de Educación, Eva Ledo, durante su participación en un programa de Radio Nacional de España dedicado a la Formación Profesional (FP). - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha valorado este miércoles la formación profesional como "la mejor herramienta de cohesión social que tenemos disponible". Durante su participación en un programa de Radio Nacional de España dedicado a este nivel educativo, Ledo ha asegurado que tiene "una accesibilidad directa a todo tipo de persona que desee formarse o recualificarse".

"Se necesitan formaciones diferentes actualizadas prácticamente a diario y la corresponsabilidad con el sector empresarial", ha comentado la consejera, quien ha señalado que "esas formaciones las podamos dar desde el sistema educativo de forma prácticamente inmediata".

La consejera ha recordado que la nueva ley de FP, implantada en 2022, ya está dando sus primeros resultados y permitirá que este año se gradúe la primera promoción bajo este sistema. Según Ledo, la ley establece un modelo basado en la cooperación entre sistema educativo y empresas, con el objetivo de dotar a la economía de profesionales capacitados y de responder a los nuevos sectores de manera ágil.

Entre las medidas en marcha, la consejería prevé reducir el tamaño máximo de las aulas a 20.000 alumnos progresivamente y aplicar estrategias de desdoble de módulos con alto nivel de complejidad, con el fin de mejorar la atención al alumnado y facilitar la labor docente. La FP ha registrado un incremento del 12,5% en el número de estudiantes, una cifra que Ledo considera un "éxito" en la primera etapa de aplicación de la nueva normativa.

La consejera ha destacado la implicación del profesorado, "piedra angular" del sistema, y la buena acogida de la ley por parte del sector empresarial, que ha permitido "mudarse" hacia un modelo de FP más dinámico y adaptado a las necesidades de la economía social y sostenible.