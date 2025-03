La consejera de salud asegura que "el centro de salud de Luarca está abierto y así va seguir" y acusa al PP de mentir

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra ha asegurado este jueves en sede parlamentaria que "el Centro de Salud de Luarca está abierto, mantiene su actividad asistencial y así va a seguir".

"El centro mantiene su actividad aplicando un modelo de organización adaptada a las circunstancias actuales que garantiza la asistencia a toda la población. Los indicadores de actividad y demora confirman que estas medidas están siendo efectivas, manteniéndose tiempos de espera inferiores a la media regional y asegurando la capacidad", aseguró la consejera.

La consejera de Salud ha explicado que a pesar de las vacantes, los indicadores asistenciales del Centro de Salud de Luarca reflejan que "hay un nivel adecuado de atención". Según ha relatado en las últimas semanas hay un promedio de consultas de 40, el tiempo medio de espera sigue siendo de cero días presencial y de cero como un día es telefónica y la tasa de resolución en primera consulta en este momento en Luarca es de un 87,3% y "sí hay profesionales".

Ha insistido en que el centro mantiene cobertura completa del personal administrativo con tres profesionales, un celador y la plantilla completa de enfermería con siete enfermeras. Hay seis plazas de medicina de familia, de las cuales hay dos vacantes y hay un servicio de pediatría, un profesional, además de servicios complementarios de área de fisioterapia, matrona y trabajadoras social.

"Es verdad, hay dos plazas vacantes dentro de lo que es medicina, pero es porque hubo un concurso de traslado y esos profesionales se trasladaron. Nosotros, en el concurso de traslado que se va a convocar en las próximas semanas, vamos a sacarlos otra vez para su cobertura. Y, mientras tanto, en el Centro de Salud de Luarca, ante posibles picos de demanda asistencial, estamos reforzando el servicio de mañana y estamos habilitando las tardes", dijo.

Saavedra se manifestaba así en respuesta a la pregunta de la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, de cómo valora el cierre del Centro de Salud de Luarca por la ausencia de profesionales. La diputada del PP, ante esta respuesta ha asegurado que la consejera "miente, la engañan o quiere que nos creamos una realidad que no existe".

"Hay muchas cosas que mejorar, pero al mismo tiempo tampoco se puede decir que yo miento, yo creo que en su caso por decir una mentira de forma reiterada no quiere decir que se convierta en una verdad y desde su grupo parlamentario no dejan de decirla sobre el área sanitaria 1 en particular, pero sobre la sanidad asturiana en general. Siempre quieren poner en duda la viabilidad del sistema sanitario público con argumentos falaces de quiebra del sistema o con argumentos que solo quieren hacer ver que todo va mal para acabar con la confianza de las personas en el sistema público", replicó la consejera a la diputada del PP.

Pilar Fernández Pardo ha asegurado en su turno de réplica que hubo días en los que cerraron el centro porque no había profesionales sanitarios.

"De siete profesionales que deberían estar trabajando, si no me equivoco, seis más un pediatra, es que había dos en el día de ayer. Y hay un pediatra que va supliendo de un sitio a otro y por lo tanto cumpliendo un horario mínimo. ¿Esa es la asistencia que usted está satisfecha de dar a los usuarios de la sanidad pública en Asturias y en este caso en Valdés?", indicó Fernández Pardo.

Sobre esta cuestión también ha preguntado el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares que ha indicado que " quien provoca que cada vez haya más seguros privados, o mal llamado seguros privados de salud, no es la oposición, sino que es la mala gestión".

PLAN DE DROGAS

Por otra parte, y también en respuesta al diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, que ha preguntado sobre cuándo tiene previsto actualizar el Plan sobre Drogas del Principado, la consejera ha explicado que ya está avanzada la evaluación del anterior plan de drogas que esperan tener terminado en abril. A partir de ahí se abrirá un proceso de participación para la elaboración del nuevo, y la idea es que esté finalizado antes de que termine el año.

"En cualquier caso, el trabajo con las adiciones se sigue realizando en todos los ámbitos, prevención, protección, tratamiento y rehabilitación, independientemente de que se haya renovado o no un plan de drogas. El nuevo enfoque que queremos para este nuevo plan está relacionado con el plan de salud de Asturias 2023-2030, con el plan de salud mental, donde también había medidas en relación a las adiciones y, además, estamos tomando como referencia la nueva estrategia que se está planteando desde el Ministerio de Sanidad, digamos, en relación también a este plan de adiciones", indicó la consejera.