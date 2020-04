La Consejería de Derechos Sociales publica desde hoy toda la información sobre las residencias afectadas

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar publicará desde hoy los datos de todos los centros residenciales afectados por el coronavirus, tanto de la red pública como de la privada. El servicio jurídico de este departamento avala que la información de todas las residencias de mayores sea pública en aras del "derecho a la salud y del control de la pandemia".

A partir de este viernes, toda la información respecto a la evolución de la infección por COVID-19, tanto en los centros de mayores de la red pública (ERA) como de los geriátricos privados, a los que la consejería ha trasladado la decisión, se publicará en la web www.socialasturias.es, según indican desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La información se actualizará a diario a partir de los datos que aportan las propias residencias. Esta información procede del sistema de vigilancia y alerta temprana diseñado desde el Observatorio del Sistema Asturiano de Servicios Sociales para la anticipación de los efectos de la pandemia.

El informe jurídico recoge que "la información de los datos individuales del número de casos y situación epidemiológica de las residencias publicas y privadas individualizada por residencia no vulnera la Ley de Protección de Datos, toda vez que no se dan datos de personas físicas y no se vulnera ningún derecho de los centros residenciales, al no estar sujetas por esta ley, y ofrece transparencia en la evolución de la pandemia ocasionada por la COVID-19".

La Consejería solicitó esta semana un informe a los servicios jurídicos para evaluar la posibilidad de divulgar los datos referentes al nuevo coronavirus en todos los centros residenciales y en los mismos términos en los que se comunica la información de la red pública.

"El objetivo del Gobierno de Asturias es que la información, tanto de la red pública como la privada, se ofrezca bajo los mismos criterios y cuente con garantías jurídicas suficientes. Ahora que contamos con aval jurídico, ofreceremos a diario la información. Defendemos que la transparencia es el mejor antídoto frente a la especulación, por ello debe ser impecable, y más en un momento difícil como el que estamos viviendo", asegura la consejera Melania Álvarez.

Todas las residencias privadas de Asturias están colaborando activamente con el Principado, enviando diariamente un análisis pormenorizado de la situación que permite el seguimiento y control. También ayuda a agilizar las decisiones de las autoridades sanitarias en caso necesario.

Cabe recordar que la fuente oficial de información epidemiológica es la Dirección General de Salud Pública, por lo que los datos incluidos en estos informes están en permanente revisión y actualización.