La Consejería de Movilidad impulsa en Bruselas la estrategia del Gobierno asturiano para suprimir el peaje del Huerna

El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García; el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; el jefe adjunto de la Unidad de Cumplimiento , Javier Palmero; y la secretaria general técnica de la Consejería de Movilidad, Eva Fueyo, en Bruselas. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha mantenido este lunes una reunión con el equipo jurídico de la Comisión Europea para "consolidar la posición de Asturias, liderando el movimiento, para lograr la supresión del peaje del Huerna (AP-66)".

En el encuentro con el equipo técnico de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW) también han participado el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; y la secretaria general técnica de la Consejería, Eva Fueyo.

Calvo ha apuntado que la reunión se debe al compromiso de la Consejería de Movilidad, en el ámbito de la Alianza de las Infraestructuras, para seguir desarrollando una agenda de contactos para consolidar la posición del Gobierno de Asturias; y la ha calificado como "muy fructífera".

Según ha declarado, "se han podido conocer más en detalle las posiciones compartidas que nos pueden ayudar a dar la batalla en el ámbito administrativo y jurídico".

La reunión se ha desarrollado "con toda la confidencialidad del proceso", lo que ha permitido al Gobierno de Asturias avanzar en sus estrategias de negociación a nivel europeo.