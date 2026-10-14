La Consejería de Vivienda responde al alcalde de Siero que salvó los fondos europeos y desbloqueó Les Bellotines

Archivo - Edificio Easmu en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano ha reivindicado el trabajo desarrollado desde agosto de 2023 para impulsar y recuperar vivienda pública en Siero.

Desde el departamento dirigido por Ovidio Zapico han salido así al paso, a través de una nota de prensa, de las declaraciones del alcalde, Ángel García, que atribuye a la anterior legislatura el mérito de las actuaciones realizadas en el concejo.

La consejería recuerda que la cesión de los terrenos de Les Bellotines, en Lugones, formalizada por el ayuntamiento a finales de 2022, no garantizaba por sí sola la construcción de los 44 pisos. En este sentido, subraya que cuando el consejero, Ovidio Zapico, asumió la responsabilidad del departamento, en agosto de 2023, el proyecto estaba paralizado.

Así, en las primeras reuniones de trabajo mantenidas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, este departamento advirtió del riesgo de perder los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) por la falta de avances y los exigentes plazos de ejecución.

Ante esta situación, la Dirección General de Vivienda intensificó la gestión técnica y administrativa para desbloquear el proyecto y garantizar la viabilidad de la promoción. La estrategia incluyó la agrupación de los terrenos de Les Bellotines y de la antigua Escuela de Peritos de Gijón en un único lote patrimonial para facilitar la colaboración público-privada.

El 26 de abril de 2024, el Consejo de Gobierno del Principado aprobó un gasto de 10.370.000 euros para impulsar la construcción de 294 pisos de alquiler asequible para jóvenes: 250 en el solar de la antigua Escuela de Peritos de Gijón y 44 en Les Bellotines. La operación, financiada con fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, movilizaba una inversión global de 49,3 millones mediante la concesión de derechos de superficie por un plazo de 75 años.

Posteriormente, el 14 de mayo de 2024, se publicó en el Boletín Oficial del Principado licitación del derecho de superficie, un paso decisivo para avanzar en la ejecución y preservar la financiación europea. La promoción de Les Bellotines ha supuesto una inversión de 5,3 millones y las obras están a punto de finalizar. La entrega de las viviendas está prevista para los próximos meses.

La consejería también reivindica en su nota de prensa la actuación desarrollada en Pumarabule, en Carbayín, donde se movilizó cerca de un millón para rehabilitar las 36 viviendas públicas de la promoción, terminadas en 2020 y entregadas al Principado en 2021. La edificación nunca había llegado a tener inquilinos y sufrió saqueos y actos vandálicos que obligaron a nuevas intervenciones para reparar los daños y acondicionar los edificios.

Las obras de rehabilitación de los tres bloques, con doce pisos cada uno, se impulsaron para recuperar los inmuebles y ponerlos al servicio de la ciudadanía. En enero de 2026, las primeras familias comenzaron a instalarse, lo que hizo realidad el objetivo de incorporar estas viviendas al parque público de alquiler social.

Esta actuación pone de relieve el esfuerzo económico y de gestión que ha sido necesario para recuperar un patrimonio público que llevaba años sin cumplir su función social. Les Bellotines y Pumarabule reflejan el trabajo desarrollado durante el actual mandato para ampliar el parque público de vivienda en Siero: por un lado, salvando una promoción de nueva construcción cuya financiación estuvo en riesgo y, por otro, recuperando con inversión pública viviendas que llevaban años cerradas.

Según Vivienda, el trabajo realizado ha permitido avanzar en los objetivos marcados: no perder ni un euro de los fondos europeos, impulsar nuevas promociones públicas destinadas al alquiler asequible y recuperar patrimonio público para convertirlo en hogares a disposición de quienes lo necesitan.