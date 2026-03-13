El consejero defiende "reprogramación de los Fondos Europeos" como "algo consustancial" a la gestión de los mismos

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha vuelto a defender la gestión de los Fondos Europeos ante las críticas de la diputada del PP, Sandra Camino. Peláez ha afirmado que el PP critica que este gobierno reprograme o, digamos, que reasigne fondos europeos, cuando eso es "algo consustancial a la propia gestión de los fondos europeos".

"Es prudente hacer estas reprogramaciones para absorber al máximo los fondos europeos. Yo creo que forma parte de la buena gestión y, de hecho, si no estuviéramos reprogramando y reconduciendo fondos, no estaríamos haciendo nuestro trabajo para lograr la máxima absorción de estos fondos", dijo el titular de Hacienda y asuntos Europeos.

Camino por su parte ha indicado que lo que ocurre es "un problema de capacidad de gestión y de planificación" de la que hay ejemplos en todas las consejerías de este Gobierno, pero el caso más sangrante es la Consejería de Vivienda.

"Le digo esto porque es el más sangrante. Usted sabe, como yo, con sus propios datos, que a finales de diciembre del 25, el 92% los fondos europeos de vivienda no estaban ejecutados. Hablamos de vivienda pero le puedo hablar también de deporte, de cultura....", dijo la parlamentaria del PP.

PAGO A PROVEEDORES

Otras de las preguntas que le plantearon al consejero, en este caso el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares y el del PP, Andrés Ruiz, se han referido a la evolución del periodo medio de pago a proveedores en el sector público asturiano. Sobre esta cuestión Peláez ha indicado que los datos definitivos del mes de febrero indican que la cifra es de 24 días. "Por tanto, entramos en esa senda de cumplimiento que anticipé en la anterior comisión con respecto al cumplimiento del PMP", dijo Peláez.

Ha recordado el consejero que a partir del año 2024 el Ejecutivo adoptó una serie de para lograr reconducir los plazos de pago tras el incumplimiento del mismo con motivo de la pandemia. A partir de ahí el Gobierno entró en la senda de cumplimiento que se cumple en este febrero. "Por tanto en este 2026 ya el periodo medio de pago a proveedores medio es de 29 días", dijo Peláez.