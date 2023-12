El consejero dice que trabajarán para seguir mejorando la gestión de pagos por daños de fauna salvaje

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha presentado este jueves en la Junta las cuentas de su área en las que ha asegurado se demuestra el compromiso del Ejecutivo con el pago de los daños causados por la fauna salvaje, ya que la cantidad asignada también aumenta notablemente hasta el pasar de 2 a 2,5 millones de euros. No obstante ha indicado que más allá de la cuestión de las cuantías lo importante es la agilización de la gestión de los expedientes.

"No es cuestión de la cuantía, porque hay que tener en cuenta que venimos de unos ejercicios con partidas ampliables, es decir, en el ejercicio 2023 teníamos dos millones de euros y era una partida ampliable, de manera que, si hacía falta, se podía incorporar créditos", ha dicho el consejero que ha indicado que "el tema es propiamente de lo que es la gestión de los expedientes, que es donde tienen que ir avanzando y así lo han hecho".

Ha explicado el consejero que desde el mes de agosto hasta la actualidad, es decir, hasta mediados de diciembre, han pagado por daños 1.384.477 euros.

"Hemos hecho un esfuerzo, pero no ya en materia presupuestaria, sino en materia de gestión, que es uno de los problemas que realmente éramos conscientes que teníamos y que me había comprometido en agilizar la gestión de los expedientes. Es verdad que había expedientes de más de un año sin cobrar y sin tramitar y eso no puede ser", ha dicho.

Ha explicado además que es relevante la equiparación de los baremos, con independencia del cual haya sido el animal que haya causado el ataque, de manera que se cumpla la premisa de a igual daño, igual coste.

"El Principado siempre ha apostado por una convivencia con controles que permita desarrollar la actividad agraria y ganadera en el mundo rural al tiempo que se gestione esta especie salvaje. Tiene una especial presencia en las cuentas por la alarma social que genera y su impacto sobre la biodiversidad, la lucha contra las especies invasoras", ha indicado.