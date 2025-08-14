El consejero de Movilidad destaca la importancia del conocimiento local en el operativo de extinción de incendios

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cangas del Narcea desde donde ha presidido telemáticamente la reunión del Cecopi de esta tarde en la que se ha analizado la evolución de los incendios. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha destacado este miércoles la importancia del conocimiento local en las tareas de extinción de incendios, señalando que "los tiempos de llegada a las zonas donde tiene que trabajar la maquinaria depende del conocimiento con detalle de la zona".

Calvo ha confirmado las informaciones del SEPA, y ha detallado que actualmente hay dos incendios activos en Asturias: uno en Genestoso, que es una extensión del incendio de Orayo en León, y otro en Bezanes, originado por un rayo.

"El análisis general es muy similar al de esta mañana, con nueve incendios en total, pero nos estamos concentrando especialmente en el incendio de Genestoso", ha explicado el consejero.

El responsable autonómico ha detallado que el operativo cuenta con la participación de SEPA, agentes, fuerzas de seguridad y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha colaborado en cerrar los incendios de Vallao y Cobos. "Están definiendo actuaciones para las próximas horas, intentando dar un punto de corte, de contrafuego, para llegar a mañana con el incendio lo más controlado posible", ha manifestado.

Además, Calvo ha informado sobre el seguimiento del incendio de Anllares, que bordea la zona de Cerredo y Degaña, y donde tienen asignados bomberos del parque de Téverga y agentes medioambientales. "Vamos a intentar anticiparnos a su posible evolución, priorizando siempre la seguridad", ha subrayado.

El consejero ha concluido destacando que actualmente no hay pueblos en riesgo y que están garantizando la seguridad de los efectivos con apoyo de drones para mantener la visibilidad durante toda la noche. "Sabemos que son horas muy importantes", ha concluido Alejandro Calvo.