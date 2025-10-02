El consejero Ovidio Zapico reclama a Puente que "deje de lado el partidismo" respecto al peaje del Huerna

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha reclamado este jueves al ministro de Transportes Óscar Puente que "recupere la institucionalidad propia de su cargo y deje de lado el partidismo en lo que se refiere al relativo a la reclamación de Asturias respecto al peaje del Huerna".

"El Gobierno progresista y reformista del Principado no está para dar alas a nadie que no sea Asturias. Esto no es una batalla partidista. Es una lucha justa del pueblo asturiano contra una injusticia que la estrangula económicamente", dijo Zapico.

Zapico respondía así a Puente, que según publican este jueves los diarios regionales El Comercio y La Nueva España, ha considerado que las declaraciones del Gobierno asturiano "sólo favorecen al discurso ventajista, cínico y mentiroso del PP".

Considera el consejero de Ordenación del Territorio que el Ejecutivo de Asturias lidera una reclamación "cimentada en la unidad y el consenso tanto de los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado, como de la sociedad civil".

Por ello ha reclamado al ministro Óscar Puente que sea respetuoso con esa voluntad de los asturianos y que trate a su Gobierno con la institucionalidad que merece. "Asturias no es más que ningún otro territorio, pero tampoco menos que Galicia, Cataluña u otra comunidad autónoma, y por tanto, reitero el compromiso de Izquierda Unida Convocatoria por Asturies de ponerse en frente de cualquier partido o Gobierno que intente tratar a Asturias como una región de segunda o la menosprecie arrastrándola a la batalla meramente partidista", dijo.

En este sentido, anuncio también que el diputado nacional de Izquierda Unida Convocatoria por Asturies, Rafael Cofiño, únicamente defenderá el interés de Asturias en el Congreso de los Diputados, por encima de cualquier otro, e independientemente de siglas u oportunismos políticos.