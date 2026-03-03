El Consejo de Administración de Ruasa aprueba el convenio para la explotación del parking del Niemeyer

Archivo - Centro Niemeyer, en Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 3 Mar. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Administración de Ruasa ha aprobado este martes el convenio de colaboración entre la propia Ruasa, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Centro Niemeyer para la explotación del parking subterráneo del centro.

Se trata, según indica el concejal de Economía, Manuel Campa, de un acuerdo "buscado durante tiempo y que se ve por fin realizado y que solo falta pues que las partes lo firmen".

"Es un acuerdo que permitirá abrir de manera continua el parking del Centro Niemeyer con un horario, en principio de 7:30 de la mañana a 12:00 de la noche, pero que evidentemente se irá ajustando y que las demandas también de la propia actividad del centro Niemeyer definirán en momentos puntuales este horario y su posibilidad de ampliación", dijo.

Así, en los próximos días se procederá a la licitación de los elementos necesarios para la apertura de este parking, como son los elementos de software, cámaras de seguridad, cableado y una limpieza genérica que debe hacer el propio centro Niemeyer para poder ponerlo a disposición definitivamente.

Según ha explicado Campa, en este periodo, se analizarán las diferentes tarifas que serán aplicadas. El propio Consejo de Administración de Ruasa las aprobará y en un primer periodo, "serán unas tarifas que deben ser atractivas, que sean incentivadoras del uso de este aparcamiento, que responde además a la necesidad, tanto del servicio público, como a una incorporación de un aparcamiento más dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés".

"Así que, en resumen, hoy se aprueba el convenio, se procederá a la firma definitiva del mismo y empiezan ya las licitaciones para poder abrirlo de manera definitiva", concluyó el edil.