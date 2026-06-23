El consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el anteproyecto de Ley de la tasa turística

Archivo - Turistas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha anunciado en el pleno que este próximo viernes se reunirá tanto la Comisión de Administración Local como el Consejo Asesor de Turismo y que el anteproyecto de Ley de la tasa turística será aprobado la próxima semana en Consejo de Gobierno.

Llamedo respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y destacaba que esta ley es necesaria y va a seguir fortaleciendo el modelo turístico que tenemos en Asturias. "Estoy convencida que el tiempo acabará dándonos la razón, la razón también de la derecha", dijo Llamedo.

La vicepresidenta ha coincidido con Tomé en criticar "el ruido de la derecha y su incoherencia porque allí donde ellos gobiernan no sólo la aplican como en Baleares, sino que la impulsan como en Galicia".

Covadonga Tomé, que ha recordado que es su voto el que garantiza la mayoría progresista necesaria para sacar esta ley adelante, ha indicado que hay algunas cuestiones de las que discrepan. Así ha manifestado que en el anteproyecto de ley se bonifica el impuesto al 100% de octubre a mayo y nos preguntamos si pretenden que los cruceros de primavera no dejen ni un euro en Asturias. "Saben que este año hubo 34.000 cruceristas solo en primavera en la ciudad de Gijón", ha dicho Tomé.

Otra cuestión que considera Tomé es que "no se puede cobrar lo mismo o no se debería por pernoctar en un piso turístico una vivienda de uso turístico que va contra el derecho a la vivienda en toda Asturias y especialmente en ciudades como Gijón, Llanes o Avilés".

"No se puede cobrar, como decía, lo mismo en una de estas viviendas de uso turístico que en un hotel de cinco estrellas, por ejemplo, nuestra propuesta es elevar las viviendas de uso turístico a 6,50 al día y ampliar el límite a siete noches", dijo, lo que despertó los murmullos de la bancada de la derecha.