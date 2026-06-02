Consigue entradas gratis para Boombastic Asturias con Unicaja

Archivo - Entrada de acceso al Festival Boombastic de Llanera (Asturias) de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja se ha incorporado por primera vez como patrocinador a Boombastic Asturias, el festival de música urbana que se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera, y ha lanzado una campaña promocional mediante la que ofrecerá 200 abonos generales entre jóvenes que se conviertan en clientes de la entidad.

Según ha informado el banco, la acción está dirigida a los 200 primeros jóvenes que se den de alta como clientes hasta el próximo 15 de junio y se inscriban en la promoción, bien a través de la Banca Digital, en el apartado 'Sorteos y Promociones', o en la red de oficinas. Los abonos se asignarán por orden de inscripción.

Además, Unicaja contará con un estand propio dentro del recinto del festival, donde ofrecerá distintas experiencias y regalos exclusivos para los asistentes, como gafas de sol o portavasos.

Boombastic Asturias prevé reunir a unas 55.000 personas por jornada en esta edición y presenta un cartel con destacada proyección nacional e internacional, encabezado por artistas como María Becerra, Juan Magán, Íñigo Quintero, Saiko, JC Reyes, Kidd Keo o Polimá, junto a otros nombres como Chanel, DJ Nano, Funzo, Marlena o Malmö 040.

Con esta iniciativa, la entidad refuerza su posicionamiento en el segmento joven, acercando su marca a espacios de ocio y entretenimiento. Esta estrategia se enmarca en su Plan Estratégico 2025-2027, centrado en adaptar la oferta a las necesidades de los clientes en función de su momento vital.

'THIS IS UNI'

En este contexto, Unicaja impulsa su propuesta 'This is Uni', que incluye servicios financieros y no financieros orientados al público joven. Entre ellos figura la Tarjeta Uni, sin comisiones de emisión ni mantenimiento, con devolución de comisiones en compras en cualquier divisa y hasta tres retiradas mensuales en cajeros en el extranjero sin comisión por parte de la entidad.

La oferta se completa con una aplicación digital que integra funcionalidades como Bizum, notificaciones en tiempo real, control de tarjetas desde el móvil y herramientas de planificación del ahorro, con el objetivo de consolidarse como banco de referencia entre los jóvenes.