Alcaldesa de San Sebastián de los Reyes pone el foco en mejorar servicios para "frenar el éxodo" y "crecer con cabeza"

1092941.1.260.149.20260606095850 La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández - FERNANDO SÁNCHEZ/EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, ha puesto el foco en la importancia de seguir mejorando en servicios, como centros sanitarios y educativos, a la vez que va aumentando la vivienda para "frenar el éxodo" a la capital, conseguir con los vecinos vuelvan al centro y crecer "con cabeza".

"Lo fundamental es crecer con cabeza, es decir, crecer pero no solamente crecer a cualquier precio sino con la garantía de que todos esos servicios que demandan los ciudadanos los vamos a poder ofrecer", ha señalado la regidora de una municipio que supera ya la barrera de los 100.000 habitantes en una entrevista con Europa Press.

Así, ha asegurado que se está "trabajando en ello" con un nuevo centro en construcción por parte de la Comunidad de Madrid, el de Dehesa Vieja, que es "muy necesario" para la localidad. Pese a los retrasos en las obras, ha indicado que se inaugurará si todo va bien en el primer trimestre de 2027 pero se ha ralentizado por las últimas lluvias.

Para ella, lo más importante es crecer "de manera sostenido" con todos los servicios que requieren los vecinos y no "colapsar" los recursos existentes apostando también por la construcción de más vivienda.

"Ahora mismo, en este mandato han entrado a vivir en San Sebastián de los Reyes los vecinos del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, tanto de la promoción de Tempranales como de la promoción de Fresno Norte, que era una promoción más chiquitita. Tenemos un proyecto de la empresa municipal del suelo y la vivienda para el paseo de Europa, de San Sebastián de los Reyes, que son más viviendas de alquiler que se ponen en el mercado por parte del Ayuntamiento. Tenemos las tres parcelas que hemos cedido para el plan Solución Joven con la reserva de espacio que tenemos ahí para el Plan Vive Sanitario...", ha desgranado.

A ello se suman las más de 3.600 viviendas previstas en el nuevo desarrollo de Cerro del Baile, un proyecto que "andaba coleando" desde 2013 pero en el que todavía hay que "pulir muchos asuntos", pero ya se ha puesto la primera piedra.

Dentro de su actuación ha destacado estas actuaciones si bien considera que es un problema que afecta a toda España en un municipio además que está "a tiro de piedra de la capital", en situación de pleno empleo y con grandes empresas que se están instaurando.

"La verdad es que cada vez son más las personas que se quieren venir a vivir a San Sebastián de los Reyes. Y para nosotros es muy importante tanto conseguir frenar el éxodo de personas de San Sebastián de los Reyes que se tienen que ir a vivir fuera de la localidad, como atraer a nuevos vecinos", ha expresado.

A nivel nacional, considera que la Ley de Vivienda "la notan poco" los ciudadanos y los vecinos de su municipio en concreto ya que no ha producido "nada bueno". "Entiendo que mientras ellos estaban comprando casas a cascoporro con el dinero de las saunas pues no estaban pensando en los curritos de aquí como somos todos los demás", ha lamentado.

Además, Fernández ha subrayado que en materia de limpieza han "echado el resto" gastando en esto "hasta el último céntimo" porque antes de las elecciones 'Sanse' era la tercera ciudad menos limpia de España. Ahora cuentan con un contrato de más de 100 millones de euros de materia de limpieza diaria y recogida de residuos y ha subrayado que los vecinos son "muy cívicos".