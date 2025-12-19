El Constitucional admite la personación de Asturias en el recurso del Defensor contra la salida del lobo del Lespre

Archivo - Tribunal Constitucional - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Planificación Agraria en Asturias, Marcos Da Rocha Rodríguez, ha informado este viernes de que el Tribunal Constitucional ha aceptado la solicitud del Principado de personarse contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la rebaja de la protección del lobo. "Sin duda alguna, es una gran noticia", ha comentado Da Rocha.

El dirigente asturiano ha comentado que la solicitud del Gobierno respondía a la voluntad del Principado de facilitar la coexistencia entre esta especie y la ganadería extensiva mediante la aplicación de un plan que prevé la eliminación de un máximo de 53 ejemplares hasta marzo de 2026 y que ya está dando resultados con 17 ejemplares extraídos en controles realizados por los agentes medioambientales hasta el momento y otros 9 muertos por otras causas.

"La postura del Principado siempre ha sido clara. Desde un principio se opuso a la inclusión del lobo en el listado de especies con protección especial (Lespre), una decisión que impedía poder aplicar el plan de gestión del lobo en su totalidad y que siempre se solicitó y trasladó en los foros correspondientes y también hasta por vía judicial junto con el resto de las comunidades autónomas loberas", ha asegurado.

Según el director general, Asturias es "un ejemplo a seguir" en la gestión de la especie" y ha explicado que "siguiendo lo estipulado en el plan, se vienen realizando censos poblacionales todos los años y estudios exhaustivos que nos hacen tener un gran conocimiento de la misma, adoptando medidas y decisiones fundamentadas siempre en criterios técnicos y científicos".

Da Rocha Rodríguez ha insistido en que "a lo largo de todos estos años se han promovido subvenciones para fomentar la aplicación de medidas preventivas para proteger la cabaña ganadera, se han incentivado también las indemnizaciones por daños de la fauna salvaje, actualizando en varias ocasiones el propio baremo, la última este año con un notable incremento de las valoraciones introduciendo también nuevos conceptos como el lucro cesante o incrementando el número de bonificaciones que aumenta esa valoración y también finalmente remodelando la aplicación".

Además, ha destacado que "bajó considerablemente el periodo medio de pago alcanzando en estos momentos los 90 días aproximadamente". Por último, Da Rocha Rodríguez ha garantizado que seguirán trabajando para reafirmar su postura "a favor de un control de la especie que permita su conservación sin comprometer la viabilidad del sector agroganadero".