Mesa electoral - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 581 locales electorales de los 78 ayuntamientos asturianos se encuentran a esta hora de la mañana abiertos, tras haberse constituido las 1.443 mesas electorales con las que cuenta la comunidad en esta jornada de elecciones generales.

El arranque de la jornada electoral está transcurriendo con tranquilidad y todas las mesas se han constituido con normalidad, sin incidencias, según ha informado Delegación del Gobierno en Asturias.

Un total de 979.079 personas tienen derecho a voto en Asturias, de las que 143.728 residen en el extranjero. Correos ha admitido 25.418 solicitudes para votar por correo en Asturias, un 55% menos que en las Elecciones Generales el 23 de julio de 2023.

Para garantizar la seguridad en los colegios electorales, habrá un dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad formado por 2.420 agentes: 1.497 guardias civiles, 730 policías nacionales y 193 policías locales.

Los colegios electorales cerrarán a las 20.00 horas y, a partir de ese momento, se iniciará el recuento de los votos. En cuanto al escrutinio, se contarán primero los votos al Congreso de los Diputados y, a continuación, los del Senado.