Constituido oficialmente el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias para coordinar la enseñanza católica

Reunión para la constitución del Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias. - ARZOBISPADO DE OVIEDO

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Episcopal de Oviedo ha acogido este jueves la constitución oficial del Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias (CIEA), un nuevo órgano que nace con el objetivo de servir de espacio de encuentro, diálogo y coordinación entre las distintas realidades eclesiales del ámbito educativo en el Principado. La iniciativa se inspira en el modelo implementado recientemente por la Conferencia Episcopal Española a nivel nacional.

La sesión constitutiva ha estado presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y ha reunido a representantes de las diversas instituciones y delegaciones a través de las cuales la Iglesia está presente en el sistema educativo asturiano. Durante este primer encuentro de trabajo, se han expuesto los fines de la entidad y se han analizado los principales desafíos y proyectos del contexto social y educativo actual.

Según ha informado el Arzobispado de Oviedo a través de una nota de prensa, el CIEA surge con la voluntad de "reunir, escuchar y dar voz" a los diferentes sectores educativos católicos de la región. Su meta principal es dotar a la diócesis de una herramienta de relación, participación y reflexión conjunta , facilitando una respuesta compartida que promueva la educación integral de la persona y contribuya al bien común de la sociedad. Desde la institución eclesial consideran este paso como un refrendo a su "compromiso histórico con la educación" en Asturias.

El nuevo Consejo cuenta con una estructura que integra a las principales autoridades de la diócesis y a colectivos tanto de la enseñanza pública como de la privada concertada. Entre sus miembros fijos figuran, además del propio arzobispo, el vicario general y el vicario de pastoral.

Asimismo, el órgano incorpora a representantes de la Delegación Episcopal de Enseñanza, la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y el Fomento de Centros de Enseñanza (FCE). También se integran portavoces de la Titularidad de Escuelas Católicas en Asturias, profesores de Religión de la escuela pública y el colectivo de profesorado cristiano en centros públicos.

La lista de componentes la completan instituciones académicas y fundacionesn como la Facultad Padre Ossó, la Fundación Vinjoy, el profesorado de la DECA en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre (EDAE), el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós y el Instituto Superior de Teología y Pastoral San Juan Pablo II.