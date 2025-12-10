La construcción de la escuela de 0 a 3 años El Vaporín en Muros de Nalón se retomará a comienzos de 2026

La consejera de Educación, Eva Ledo, durante su visita al CP Humbelina Carreño Alonso - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción de la futura escuela de 0 a 3 años El Vaporín, en Muros de Nalón, se retomarán a principios de 2026, con un proyecto adaptado. La consejera de Educación, Eva Ledo, ha informado de este nuevo plazo al alcalde, Celestino Novo, durante la visita que ha realizado hoy al concejo.

En primer lugar, han mantenido una reunión en el consistorio, donde han repasado la situación y las necesidades de los equipamientos. Posteriormente, se han trasladado al Colegio Público Humbelina Carreño Alonso, donde han acompañado a la comunidad educativa. Ambos han estado secundados por el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y por la concejala Patricia Menéndez.

Durante el recorrido por el recinto escolar, Eva Ledo han explicado que las obras de la escuelina, cuyo contrato se rescindió recientemente, volverán a retomarse en enero, con un encargo a la empresa Tragsa. El diseño se ha adaptado ya que una parte de los trabajos están ejecutados.

La consejera ha transmitido a la directora, Natividad Soto, su felicitación por el dinamismo del proyecto educativo del colegio. También le ha adelantado que ya está adjudicada la instalación de una nueva puerta en uno de los edificios de los que consta el recinto, con un presupuesto total que supera los 10.000 euros de inversión.