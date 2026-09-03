El consultorio de Las Caldas incorpora un nuevo punto de extracción sanguínea semanal

Consultorio de Las Caldas. - PRINCIPADO
OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consultorio periférico de Las Caldas, perteneciente a la Zona Básica de Salud de El Cristo (Oviedo), dispone de un nuevo servicio de extracción sanguínea que funcionará todos los jueves. Esta mejora, según destacan desde el Principado, permitirá a los vecinos evitar desplazamientos al centro de salud de referencia, situado a diez kilómetros.
Las muestras recogidas se remitirán al Laboratorio de Medicina del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se efectuarán las determinaciones analíticas indicadas con todas las garantías de calidad, seguridad y fiabilidad que ofrece un laboratorio acreditado.
Las personas que precisaban una extracción sanguínea debían desplazarse al Centro de Salud de El Cristo, en Oviedo. La nueva prestación facilitará especialmente el acceso a este servicio a las personas mayores, pacientes con movilidad reducida y usuarios con dificultades de transporte.
El consultorio de Las Caldas atiende a la población de la localidad y de su entorno, por lo que la incorporación de este punto semanal de extracciones supone "un avance significativo en accesibilidad, comodidad y calidad asistencial".
Con esta incorporación, la zona territorial de Oviedo del Área Sanitaria IV cuenta ya con un total de 51 puntos de extracción en el ámbito comunitario.