Consumo se muestra "perplejo" por la personación de Transportes en la causa contra el peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66, argayo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo ha admitido la personación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el expediente que mantiene abierto contra la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por las deficiencias sufridas en este servicio a causa de las obras realizadas y cuyo peaje se sigue cobrando de forma íntegra.

En una nota de prensa, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha mostrado su "perplejidad" ante la solicitud del ministerio, que "lo sitúa junto a la concesionaria en lugar de defender el derecho de la ciudadanía asturiana a un servicio clave", toda vez que es la principal vía de comunicación del Principado con la meseta. "Nos parece sorprendente que Transportes se persone para hacer un poquitín de primo de zumosol de una empresa que está incumpliendo con sus obligaciones", ha señalado.

Aun así, ha explicado que la admisión como parte en el procedimiento tiene carácter administrativo y que el objetivo es "ser lo más garantistas posibles". "Si el ministerio se quiere personar y quiere aportar información para exculpar a la empresa de sus responsabilidades, nosotros no vamos a negarnos".

La personación de Transporte discurre en paralelo a la respuesta que Consumo está ultimando a as alegaciones presentadas hace algunas semanas por Aucalsa.