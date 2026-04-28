Consumo refuerza la educación ciudadana para prevenir fraudes y estafas

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos destaca la importancia de la formación para garantizar un consumo seguro - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha defendido este martes la necesidad de ofrecer a la población recursos que le permitan adquirir habilidades en materia de consumo como la mejor vía para reducir riesgos por estafas y operaciones fraudulentas. "Una ciudadanía formada es un consumidor protegido", ha subrayado durante su visita al Centro de Formación al Consumidor de San Martín del Rey Aurelio, en Blimea.

Con el fin de favorecer esa formación, la Consejería de Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Consumo, destina al año 160.000 euros para el mantenimiento de los cinco centros que operan en Asturias en esta materia y cuya actividad, ha destacado González Prieto, está teniendo una "buena acogida".

La oferta formativa abarca ámbitos como las compras seguras por internet, la lectura del etiquetado de alimentos, el uso adecuado de aparatos o la detección de juguetes peligrosos. También incide en la importancia de respetar las edades recomendadas en los productos.

La responsable de Derechos Ciudadanos ha destacado la "relevancia" de estas instalaciones que, a su juicio, deberían tener más visibilidad, dada la utilidad de los cursos que ofrecen, que favorecen la capacidad de decisión de los consumidores al permitirles contar con una "información suficiente para poder comprar con la seguridad necesaria".

Prieto ha visitado este centro acompañada por el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y por el director general de Consumo, Faustino Zapico. Zapico ha destacado la densidad de la red asturiana de centros de formación para el consumidor.

"Cinco centros para una población de un millón de habitantes: eso no lo hay en ninguna otra parte de la UE. Tienen más de un cuarto de siglo y registran en torno a 20.000 visitas anuales", ha resaltado. Además, ha avanzado la intención de ampliar la actividad y el alcance de estos servicios.