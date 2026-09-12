Continúa la investigación por el asesinato del ganadero asesinado en Ribadesella, un año después del crimen

Archivo - Cuevas, en Ribadesella - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores siguen trabajando para esclarecer el asesinato de José Antonio Otero Toraño, conocido como Toño, el ganadero de 60 años asesinado a golpes en su domicilio en Cuevas, en el municipio asturiano de Ribadesella. El crimen se produjo el 12 de septiembre de 2025 y los trabajos de investigación prosiguen, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Toño murió tras recibir varios golpes muy violentos en la cabeza con un objeto contundente. Fue localizado en su casa y los servicios sanitarios no pudieron salvarle.

El crimen causó una fuerte conmoción por producirse a plena luz del día, en una localidad habitualmente tranquila y con presencia de visitantes, y porque la víctima era una persona conocida en el entorno rural del concejo.

La investigación fue asumida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias, bajo la supervisión del Juzgado de Instancia de Cangas de Onís. Seis días después del crimen, la jueza acordó el secreto de las actuaciones para preservar las diligencias y las pruebas.

La esposa y la cuñada de la víctima estaban en la vivienda en el momento del suceso. Tras el crimen, explicaron a las autoridades que habían irrumpido dos hombres, que serían los que habrían agredido al ganadero. Se habrían dado a la fuga. Un año después la investigación su curso y el juzgado mantiene el secreto de sumario.