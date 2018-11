La contratación de personas con discapacidad en Asturias crece un 10,3% en los tres primeros trimestres del año

Publicado 02/11/2018 12:06:45 CET

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La contratación de personas con discapacidad en Asturias

crece un 10,3% en los 3 primeros trimestres del año, a un ritmo superior que la contratación general (4,3%), según un informe de la Fundación Addeco.

Entre las causas que subyacen a esta realidad destaca el paulatino, aunque creciente, cambio de mentalidad por parte de las empresas, que empiezan a apostar por la Diversidad y las políticas de inclusión como palanca de competitividad.

Entre enero y septiembre de 2018, las personas con discapacidad han firmado un total de 3.073 contratos de trabajo en Asturias, frente a los 2.785 de 2017. Este incremento permite pronosticar un nuevo récord en la contratación de personas con discapacidad para 2018, que el año pasado ya finalizó con el máximo histórico de 3.642 contratos en el Principado.

Según el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, "el mercado laboral se comporta de forma positiva en lo que respecta al empleo de las personas con discapacidad, pero aún quedan grandes retos por delante. El primero es la mayor penetración de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, pues el 71% de los contratos siguen firmándose en el ámbito protegido".

"Los Centros Especiales de Empleo (CEE) cumplen una importantísima misión social, pero muchas veces se olvida el carácter transitorio que marca la ley y el hecho de que la empresa ordinaria representa el máximo exponente de inclusión sociolaboral", añade.

Además, Mesonero no olvida la importancia de seguir apoyando a las personas con discapacidad en su acceso al empleo: "son todavía muchas las que podrían trabajar y no lo hacen; además, es crucial garantizar que su contratación no obedece exclusivamente a la coyuntura del momento, sino que es extensible y sostenible en cualquier ciclo económico".