Controlado un incendio forestal declarado en Cangas del Narcea

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias han controlado un incendio forestal declarado en Rañeces de San Cristóbal (Cangas del Narcea).

Según ha informado el SEPA a Europa Press, el origen del fuego está en una quema en un prao privado que se descontroló. El fuego era muy visible desde el núcleo urbano de Cangas del Narcea.

La sala del 112 recibió el aviso a las 16.25 horas de este viernes, por parte de la persona propietaria de la finca. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Cangas, el jefe de zona del noroccidente, bomberos de Ibias, un helicóptero del SEPA, la BRIF de Tineo y una empresa forestal.

El jefe de zona dio por controlado el fuego a las 17.57 horas, aunque siguen realizando labores.