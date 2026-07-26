Controlado un incendio en un inmueble de La Felguera (Langreo)

Incendio declarado en un inmueble situado en la calle Bonifacio González Carreño, en La Felguera (Langreo). - SEPA

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), de los parques de San Martín del Rey Aurelio y La Morgal, junto con el Jefe de Zona Centro, han controlado un incendio declarado en un inmueble situado en la calle Bonifacio González Carreño, en La Felguera (Langreo).

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 10.43 horas, tras alertarse de que salía humo por una de las ventanas del edificio. El fuego ha afectado únicamente a material acumulado en el interior del inmueble, según ha informado el 112 Asturias a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

Desde el 112 se ha informado del suceso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), a la Policía Local y a la Policía Nacional.