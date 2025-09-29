Un convenio con Defensa facilitará la digitalización de expedientes asturianos del archivo militar de Ferrol

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el Ministerio de Defensa para digitalizar los 41.142 procedimientos judiciales relativos a asturianos que se custodian en el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, ubicado en Ferrol (A Coruña).

Según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, estos trabajos, que podrían finalizar en la primavera de 2027, facilitarán el acceso a los archivos a familiares y descendientes de las personas encausadas, entidades memorialistas y especialistas en investigación histórica.

La documentación abarca el periodo de 1809 a 1989, aunque el mayor volumen corresponde al período 1936-1948. La mayoría de las causas se abrieron por acusaciones de "rebelión militar", "auxilio a la rebelión", "traición" o "deserción".

El archivo ferrolano conserva, en régimen de depósito, las causas y expedientes correspondientes a la antigua jurisdicción militar del Ejército de Tierra de la Región del Noroeste, dependientes del Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en A Coruña. En esa jurisdicción se encuadraban las comunidades de Galicia, Cantabria, La Rioja, País Vasco y parte de Castilla y León.

El Principado contrato en julio a la empresa Serpasa, por 124.239 euros, un estudio preliminar sobre los expedientes del denominado Fondo de Asturias, comprendidos entre los años 1934 y 1965 y depositados en el archivo de Ferrol.

Este análisis perseguía conocer el volumen del trabajo a desarrollar. Ante la elevada documentación identificada, se ha procedido a un nuevo encargo, con un plazo de 20 meses y un presupuesto total de 430.476 euros.