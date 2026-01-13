Convocadas ayudas por 1,11 millones para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural asturiano

Archivo - Asturias celebra que Cultura inicie los trámites para declarar los hórreos Patrimonio Cultural Inmaterial - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) cinco convocatorias de subvenciones destinadas a apoyar actuaciones de investigación, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural asturiano. En conjunto, estas líneas de ayuda, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, movilizan una inversión pública de 1.110.000 euros.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las convocatorias abarcan distintos ámbitos del patrimonio, tanto material como inmaterial, y se dirigen a personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y entidades locales, con el objetivo de garantizar la protección, el estudio y la puesta en valor del rico legado cultural de Asturias.

En primer lugar, se convocan subvenciones por 450.000 euros para la conservación, restauración o rehabilitación de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico. Se mantiene la novedad incorporada en 2025 y orientada a facilitar las intervenciones mediante el abono anticipado de las cantidades concedidas y la ampliación del plazo de ejecución de las obras a un año desde la comunicación de la concesión de la ayuda.

También se destinan 350.000 euros a la restauración de bienes declarados Bien de Interés Cultural o incluidos individualmente en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Las actuaciones subvencionables incluyen obras de conservación, consolidación, restauración o rehabilitación.

Otra de las convocatorias está destinada a proyectos y actuaciones arqueológicas. Con una dotación de 120.000 euros, financia excavaciones, prospecciones, estudios y análisis arqueológicos, así como labores de protección y consolidación asociadas.

Asimismo, se convocan subvenciones para la difusión, estudio y fomento del patrimonio cultural asturiano, tanto material como inmaterial, con un presupuesto de 140.000 euros. Estas ayudas se estructuran en cuatro líneas diferenciadas: entidades sin ánimo de lucro y particulares, para la puesta en valor del patrimonio cultural material asturiano; empresas, para la puesta en valor del patrimonio cultural material, y entidades sin ánimo de lucro, particulares y empresas, para la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y archivos de tradición oral.

Al tiempo, se convocan apoyos, por un importe de 50.000 euros, para la restauración y conservación de bienes de interés patrimonial en brañas de Asturias, una línea específica que atiende a la singularidad cultural y etnográfica de estos espacios tradicionales.

Todas las convocatorias establecen plazos para la presentación de las solicitudes que oscilan entre los diez y los veinte días a partir de su publicación en el BOPA y podrán tramitarse de manera electrónica a través de la sede electrónica del Principado.

A lo largo de los primeros meses del año, la consejería, según ha informado el Principado, convocará otras líneas de subvenciones en materia de patrimonio cultural destinadas a corporaciones locales, así como una nueva convocatoria para intervención en llagares tradicionales de sidra cuyas bases están actualmente en proceso de aprobación.