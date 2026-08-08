Convocan un maratón fotográfico en Perlora para capturar el día del eclipse solar

Cartel concurso fotográfico del eclipse - ATENEO OBRERO DE GIJÓN

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Obrero de Gijón y "La Terraza" del camping de Perlora, con el apoyo de Caja Rural de Asturias y Camping Perlora, han organizado el Maratón Fotográfico 'El día del eclipse en Perlora', un evento que se celebrará el próximo miércoles 12 de agosto, con motivo de la coincidencia entre la fecha del aniversario de la fundación del Ateneo Obrero de Gijón y la del eclipse total de sol.

La temática de este Maratón Fotográfico será lo que le sugiera a la persona fotógrafa un día de eclipse, siempre que las fotos sean realizadas en Perlora (Carreño - Asturias) y su entorno, según ha informado la organización en nota de prensa, y deberá estar relacionada con alguno de los aspectos que acontecen en un día excepcional como éste, tales como el paisaje, el ambiente, la ciencia y divulgación, la cultura social, o detalles originales relacionados con la jornada.

La convocatoria está abierta tanto a fotógrafos aficionados como profesionales. La participación es gratuita, aunque requiere una inscripción previa que deberá realizarse antes de este domingo 9 de agosto.