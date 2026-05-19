Convocatoria de ayudas para fiestas en Gijón: 4.500 euros por evento y prioridad a las organizadas por vecinos

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este martes la aprobación de la convocatoria de las subvenciones vecinales para la organización de las fiestas de barrios y parroquias, que pasa de 150.000 a 170.000 euros.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que también se ha incrementado la cantidad máxima a percibir por cada fiesta, que aumenta de 4.000 a 4.500 euros.

Otro de los cambios introducidos es en la baremación de los méritos, de manera que se prime las fiestas que son organizadas directamente por los vecinos, es decir, aquellas que no se externalizan y se subcontrata a una empresa privada para que la gestione y la explote.

Sobre esta cuestión, ha recordado que se llegó a un acuerdo para la modificación de la instrucción de eventos con la nueva plataforma 'Vive lo que sentimos', que aglutina a este tipo de fiestas organizadas directamente por los vecinos.

El edil ha defendido, sobre este asunto, que el Ayuntamiento sigue en la línea de respeto a las tradiciones, de apoyar las fiestas tradicionales y, más en concreto, las que son organizadas directamente por los propios vecinos de cada parroquia.

Relacionado con este tipo de fiestas, el concejal ha apuntado, respecto a las modificaciones planteadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) en la instrucción de eventos, que próximamente se reunirán con ellos para poder trasladarles la respuesta a esas propuestas.

COMEDORES ESCOLARES

Por otra parte, se ha dado luz verde a la prórroga del contrato del servicio de comedor para las escuelas infantiles de 0 a 3, por un periodo de cinco meses máximo, hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato. El presupuesto destinado a la prórroga es de 290.544,60 euros sin IVA.

De igual forma, se ha prorrogado el contrato del arrendamiento de las motocicletas para el cuerpo de la Policía Local, por un periodo de dos meses y diez días, hasta el próximo 31 de agosto.

Además, se ha aprobado la certificación final de las obras PRTR de la segunda fase de la rehabilitación y renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peñafrancia, que está cifrada en 207.352,48 euros.