Convocatoria insta a la FSA a "reflexionar" y exige al Principado asumir responsabilides patrimoniales por Cerredo

Los diputados de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes y Xabel Vegas, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas y Delia Campomanes, han presentado este martes las 39 aportaciones registradas por su grupo al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente ocurrido el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo (Degaña). Entre las propuestas, destaca la exigencia de que se reconozca la "responsabilidad patrimonial" del Principado y la inclusión del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, en el relato de hechos por su gestión "vergonzosa".

En rueda de prensa, Vegas ha subrayado que una comisión de investigación debe dirimir responsabilidades políticas y no personales o judiciales. En este sentido, ha propuesto eliminar a los funcionarios y empleados públicos del listado de responsables que figuraba en el borrador presentado por la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé (Grupo Mixto).

"Quienes tienen responsabilidades políticas son quienes asumen cargos políticos", ha aseverado Vegas, señalando directamente a los consejeros de Industria y Empleo entre 2022 y 2025, así como a la directora general y al viceconsejero de la etapa. Para el diputado, estas responsabilidades no pueden quedar en un "mero papel" y deben sustanciarse con "ceses o peticiones de cese", advirtiendo de que la sociedad asturiana no entendería que estas personas sigan en cargos públicos tras detectarse una gestión "absolutamente anómala".

Asimismo, ha enviado un mensaje a la Federación Socialista Asturiana (FSA), instándola a reflexionar. "Sería una decepción para todos que saliéramos de esa comisión de investigación con un voto particular del Partido Socialista que no reconociese esas responsabilidades políticas. Hay también un informe de la Inspección General de Servicios muy riguroso, que apunta irregularidades graves en la Administración que tienen nombres y apellidos", ha remarcado.

EL PAPEL DEL ALCALDE DE DEGAÑA

Otra de las novedades de las aportaciones de Convocatoria es la inclusión del alcalde de Degaña en el relato de hechos. Aunque por respeto a la autonomía local no se le incluye en la lista formal de responsables políticos autonómicos, Vegas ha calificado de "vergonzosa" su comparecencia en sede parlamentaria y ha denunciado una "falta de diligencia" en el cobro de tributos y exigencia de licencias a la empresa Blue Solving, a quien ha tildado de "auténtico terrorista laboral".

Vegas espera que la justicia investigue las relaciones entre el alcalde y el empresario Chus Mirantes, que "iban más allá de lo habitual".

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Respecto a las familias de las víctimas, Convocatoria por Asturias considera que el borrador del dictamen es "insuficiente". Mientras que el texto propone adelantar las indemnizaciones que surjan de procesos judiciales, Vegas exige que la Administración reconozca su responsabilidad patrimonial directa.

"No se trata solo de ayudas o de adelantar dinero; se trata de que la Administración se haga cargo porque hubo una arquitectura diseñada desde la gestión pública que permitió evitar controles", ha añadido la diputada Delia Campomanes. Vegas ha defendido que es una cuestión de "justicia retributiva atender a esas familias", y ha recordado que la familia del fallecido en el accidente de 2022 "lleva más de cuatro años esperando, sin recibir un solo euro".