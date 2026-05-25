Convocatoria presenta sus bases para la futura ley del asturiano, que incluyen reformar la RTPA y sustituir el Ridea

Acto de presentación en Avilés. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Convocatoria por Asturies ha presentado un documento con sus bases para la futura ley de cultura, identidad y normalización social de las lenguas tradicionales de Asturias. La propuesta política de la coalición apuesta por reforzar la RTPA como herramienta de promoción lingüística, dotar de más medios a la Academia de la Llingua y sustituir el actual modelo del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) por una nueva Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias, además de plantear la declaración del 25 de mayo como fiesta oficial del Principado.

El coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha explicado en Avilés que el planteamiento parte de "reconocer el fracaso de la política para darle a la sociedad la oficialidad del asturiano" y busca activar "una nueva estrategia" para que sea la propia ciudadanía la que "emburrie" a la clase política hacia dicha oficialidad.

Convocatoria apuesta por reformar la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) "para potenciarla como instrumento de vertebración social y de promoción de la llingua y del gallego-asturiano"; también ha reclamado "más medios y más recursos" para la Academia de la Llingua y ha defendido la necesidad de que la institución pueda "aprovechar todas las nuevas tecnologías".

En relación con el Ridea, ha asegurado que la institución "ya cumplió su ciclo en la historia" y ha planteado "abrir la puerta a una Academia de la Cultura y de las Ciencias de Asturias". A su juicio, este paso permitiría "dar un enfoque diferente" al patrimonio cultural asturiano y "superar una etapa que sigue hoy marcada por un covadonguismo rancio".

La propuesta incorpora también la reivindicación de declarar el 25 de mayo como fiesta oficial de Asturias por su significado histórico, un cambio que, según ha precisado Zapico, se plantea "sin desdeñar para nada el 8 de septiembre", fecha que la organización respeta por su componente social, cultural y religioso.

VÍA PARLAMENTARIA Y PLAZOS

Ante el "escaso" margen temporal de la legislatura, Zapico ha advertido de la necesidad de acelerar los plazos y ha anunciado la creación de una comisión negociadora con el PSOE, tras confirmar que hoy mismo ha recibido un borrador de proyecto de ley por parte de los socialistas.

El dirigente ha reconocido que el formato de proyecto de ley "sea quizás ya irrealizable en el tiempo" debido a la cercanía del fin de mandato, por lo que ha propuesto explorar la vía de la proposición de ley.

Por su parte, el escritor y referente cultural asturianista Lisardo Lombardía, participante en el acto celebrado en el Palacio de Valdecarzana, ha calificado la propuesta de "debate prioritario" para la Junta General.

Lombardía ha alertado contra el riesgo de una cultura asturiana "aseptizada, sin lenguas vernáculas" y ha reivindicado una identidad ligada a la memoria de las luchas sociales y democráticas de la comunidad, como los sucesos de 1808 o el antifranquismo, en lugar de recurrir a "narraciones míticas".

En el acto también han estado la secretaria de organización de IU, María José Miranca, el diputado regional y coordinador del Movimiento Sumar Asturies, Xabel Vegas, la diputada Delia Campomanes, el secretario general de Izquierda Asturiana (IAS), Faustino Zapico, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos y coordinadora de IU Mieres, Beatriz González, así como el coordinador de IU Avilés, Juan José Fernández, y la edil y secretaria de Política Municipal de IU, Llarina González y Nuria Rodríguez.