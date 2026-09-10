Convocatoria, PSOE y Tomé piden informar a las familias de la concertada de la prohibición de cobrar cuotas

Pleno de la Junta General del Principado - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han aprobado en el pleno de este jueves una proposición no de ley de Convocatoria que insta al Ejecutivo a que informe a las familias con alumnado en centros de educación concertada de la prohibición de cobro de cuotas o aportaciones económicas por parte del centro.

El texto aprobado pide al Consejo de Gobierno que informe de manera directa y personalizada a todas las familias con alumnado matriculado en los centros de educación concertada del Principado de Asturias de la prohibición de la exigencia por parte de los gestores del centro educativo de cualesquiera cuotas o aportaciones económicas y el derecho de las familias a negarse a realizar cualquier contribución financiera.

También solicita reforzar los controles para evitar la práctica del cobro de contribuciones económicas a las familias de alumnas y alumnos de centros concertados, suprimiendo los conciertos con aquellos centros educativos que no cumplan con la gratuidad del servicio.

El defensor de la iniciativa ha sido el portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, ha dicho que el cobro de estas cuotas, "camufladas bajo el disfraz de aportaciones voluntarias", se presenta en conceptos como matrícula, material escolar o actividades extraescolarCovadonga Tomé ha insistido en que si los centros concertados cobran dinero público no pueden cobrar luego cuotas.

Por parte del PSOE ha intervenido la diputada Mónica Ronderos, quien ha argumentado su respaldo a la iniciativa, pese a que ha señalado que considera que en Asturias ya se cumple la normativa. "No tenemos inconveniente alguno en apoyar cualquier iniciativa que aporte mayor garantía al ejercicio del derecho a la educación gratuita", ha añadido.

Distinta ha sido la posición del resto de grupos, que han votado en contra. Gloria García, del PP, ha acusado a IU de recurrir al "comodín de la concertada" y de hacer "un papelón" ante la proximidad de las elecciones. Ha dicho que no existe en Asturias aportaciones obligatorias ni se presiona a las familias.

Por parte de Vox, ha intervenido Javier Jové, quien ha reclamado respeto para las familias, incluso humildes, que están dispuestas a hacer un sacrificio porque "no quieren que sus hijos sean intoxicados por el sectarismo". De fondo, a su juicio, se esconde el problema de la infrafinanciación de la enseñanza concertada. El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dicho que no hay problema en que se cumpla la ley y en informar, pero considera que detrás del texto aprobado existe un "ataque" a la enseñanza concertada.