Convocatoria registra una PNL para exigir la creación de la especialidad docente de asturiano y eonaviego

Convocatoria por Asturies registra una PNL para exigir a Madrid la especialidad docente de asturiano y eo-naviego

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Convocatoria por Asturies, en colaboración con la Asociación de Docentes de Asturiano y Eo-naviego (ADAE), ha anunciado este lunes el registro de una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno del Principado a exigir ante el Ministerio de Educación la creación urgente de la especialidad docente de lenguas propias de Asturias.

El portavoz de la formación, Xabel Vegas, ha calificado la situación de "anomalía difícil de explicar", señalando que tras cuatro décadas de enseñanza en las aulas, el profesorado sigue atrapado en una "precariedad estructural". "No pedimos privilegios, pedimos estabilidad y respeto profesional frente a quienes, desde la ultraderecha, se dedican a insultar nuestra cultura y a sus trabajadores", ha afirmado.

Desde la plataforma ADAE, su presidenta Claudia Menéndez ha subrayado que no existen impedimentos legales para este reconocimiento y que la actual Lomloe ampara la enseñanza de las lenguas propias. "Modificar un Real Decreto es un trámite ordinario que el Gobierno central realiza a diario. Que no se haya hecho ya es una falta de voluntad política que condena a los docentes a ser trabajadores con menos derechos que el resto del claustro", ha señalado.

Por su parte, el secretario general de IAS y docente Faustino Zapico ha lamentado que la enseñanza pública asturiana mantenga un "sistema de estratificación" que perjudica específicamente a los profesores de lengua asturiana, una situación que ha tildado de "intolerable".

La iniciativa parlamentaria busca que el Gobierno de Asturias lidere esta "reivindicación histórica" en Madrid. Los comparecientes han instado a la Consejería de Educación a cumplir con el compromiso de mantener una reunión urgente con el Ministerio para desbloquear los decretos de especialidades.

"Frente al ruido y el odio de unos pocos, proponemos derechos y sentido común", ha enfatizado Vegas, quien espera contar con el apoyo unánime de las fuerzas democráticas en el próximo pleno de la Junta General.