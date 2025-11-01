Coordinadora Ecologista alerta de un nuevo vertido en el río Nalón

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha informado este sábado de que ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Gobierno asturiano el vertido "que se aprecia en forma de espumas que llevan varias horas bajando por el río Nalón, a la altura de Coto en el puente de Entrego, con decenas de truchas muertas en las orillas, espumas que se aprecian en varios metros del cauce".

Los ecologistas dicen que este tipo de vertidos son "demasiados habituales" en los cauces asturianos "por la permisividad que hay con el mal funcionamiento de muchas depuradoras o vertidos autorizados de empresas que emiten más de lo permitido o con condiciones de calidad peores de las autorizadas, pero que es difícil detectarlos en el momento".

Lamentan el impacto sobre los peces que quedan en los ríos que sufren las malas condiciones de las aguas, unidas a la escasez del caudal y el aumento de la temperatura.

"Esperemos que las administraciones competentes tomen las muestras adecuadas e inicien una actuaciones claras, contundentes y efectivas para frenar la contaminación de nuestros cauces, que no pueden seguir siendo cloacas por más tiempo", señalan desde Coordinadora.