La Coordinadora Ecologista "preocupada" por el nuevo decreto sobre los chiringuitos de playa

Chiringuito en Cue. - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha presentado sugerencias al nuevo Decreto sobre autorización de servicios en el litoral del Principado de Asturias ya que les preocupa que "se aumente la temporada en seis meses de forma especial aquellos establecimiento en playas naturales al tener una clara afección en época de nidificación y con crías aprendiendo a volar conlleva mayor afección a las especias de aves que anidan en acantilados y rasa costera Suelo no Urbanizable de Costas, SNU".

Recuerda el colectivo que el decreto incluye la posibilidad del cambio de uso en el Suelo no urbanizable Costas común durante 6 meses al año, permitiendo la ejecución de infraestructuras permanentes como aparcamientos de vehículos, aparcamientos para caravanas, roulottes, furgonetas en tránsito, áreas de descanso, volúmenes desmontables para hostelería, actividades deportivas, etc, con modificación de caminos rurales, movimientos y acondicionamiento de suelos y taludes que no estarían propuestos, previstos o permitidos en el Plan de Ordenación Litoral de Asturias (POLA) y la normativa de SNU de Costas Común (PESC).

Por ello consideran que la propuesta del Decreto producirá un Impacto Negativo en el Paisaje de la Franja Costera, con infraestructuras permanentes e instalaciones desmontable de temporada durante 6 meses, para Uso Turístico (tráfico y aparcamiento de vehículos, furgonetas habitables, caravanas, hostelería (bares y restaurantes, terrazas, sombrillas) en el SNU de Costas Común de POLA-PESC.

"Consideramos que el proyecto de decreto de servicios en el litoral no puede ofertar las infraestructuras permanentes mencionadas (aparcamientos, áreas, de descanso, modificación caminos, etc) cumpliendo la normativa actual", indica la Corrdinadora.

Inciden en que es necesario que en las playas Naturales y Semiurbanas que conserven su estado natural, estas instalaciones se realizen sin cimentación u otras obras que alteren su carácter y calificación en las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio de la Franja Costera (DSFC) como naturales y seminaturales.

También ven necesario que en estas playas Naturales y Seminaturales, que sitúen estas instalaciones de servicios lo más alejado del borde de la playa, no al contrario en el mismo borde, donde en la actualidad ya existen planchadas de hormigón y cimentaciones en algunas de estas playas, muchas de ellas rodeadas aun de espacios de biodiversidad, que con caseta para bar, baño, terrazas van desplazando poco a poco comunidades vegetales, fauna, etc...y perdiendo así el carácter del entorno.

"Esperemos que se atienda nuestras sugerencias para preservar la biodiversidad y el paisaje de nuestra costa", concluye el colectivo ecologista.