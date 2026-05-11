La Coordinadora Ecoloxista presenta alegaciones a la continuidad de la cantera Castañera en Sariego - COORDINADORA ECOLOXISTA

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha anunciado este lunes que ha presentado alegaciones al proyecto promovido por Minersa para dar continuidad a la extracción en la cantera Castañera, en el entorno de la Sierra de Fario, y utilizar además la explotación como vertedero de residuos procedentes de su lavadero de fluorita en Ribadesella.

Según ha informado el colectivo ecologista, el proyecto contempla el aprovechamiento de la roca caliza existente en el paraje denominado Cerro Maderos mediante perforación y voladuras en bancos de trabajo, con uso de carros de perforación sobre orugas.

La Coordinadora ha advertido del impacto visual de la explotación, cuya cuenca visual, según señala, alcanza "gran parte de la ladera y gran parte del concejo de Sariego", por lo que reclama la instalación de un "apantallamiento vegetal" en la zona visible desde carreteras y núcleos de población.

Asimismo, el colectivo ha señalado que existen viviendas a menos de 300 metros y pide que se refuercen las medidas para reducir el impacto del ruido, polvo y voladuras. También reclama que las actividades de trituración y clasificación de roca se realicen protegidas del viento y que las zonas de tránsito de vehículos cuenten con firmes adecuados y sistemas de riego para evitar emisiones difusas de polvo.

La Coordinadora Ecoloxista sostiene además que no se ha ejecutado la restauración de las zonas ya explotadas y critica que el plan de restauración recogido en el proyecto no detalle "ni el proyecto, ni el importe, ni la cronología".

Por último, el colectivo espera que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias atienda las alegaciones presentadas ante el impacto que, a su juicio, genera la actividad minera en la zona.