La Copa Asturias abre el Descenso a Nado de Navia con victorias de Moritz Bockes y Alessia Ossoli - NAVIA

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Copa Asturias abrió este sábado la programación deportiva del Descenso a Nado de Navia con las victorias del alemán Moritz Bockes y la italiana Alessia Ossoli en la prueba de 7,5 kilómetros, disputada sobre un circuito de tres vueltas.

Bockes se impuso en la categoría masculina tras un ajustado final, mientras que Ossoli dominó con claridad la prueba femenina desde los primeros metros. En relevos mixtos, la victoria fue para el equipo formado por Júlia, María y Aitor, del Anclolot.

La competición continúa este domingo con la prueba principal del Descenso a Nado de Navia.