El COPPA abordará la prevención de las conductas autolíticas en adolescentes en su IX Jornada de Psicología Educativa

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OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (Coppa) celebrará el próximo sábado, 14 de noviembre, en Oviedo su IX Jornada de Psicología Educativa, centrada en la prevención de las conductas autolíticas en adolescentes y jóvenes y en la coordinación de las respuestas desde los ámbitos educativo y sanitario.

El encuentro tendrá lugar en el salón de actos del colegio profesional, de 09.30 a 14.00 horas, y reunirá a seis profesionales de la medicina, la enfermería, la educación y la psicología que desarrollan su actividad en centros educativos, servicios sanitarios y entidades sociales de Asturias.

La jornada tiene como objetivo analizar la situación actual, revisar los recursos disponibles y la coordinación entre profesionales, así como plantear propuestas de mejora ante lo que el COPPA señala como uno de los problemas más urgentes de salud pública entre adolescentes y jóvenes.

En el panel participarán la jefa de estudios del IES Alfonso II de Oviedo, Lilana Alvarez; la profesora de Servicios a la Comunidad y coordinadora de bienestar del IES El Piles de Gijón, Laura Mateos; y la pediatra del centro de salud de Lugones, María Luz Prieto.

También intervendrán la psicóloga clínica del centro de salud mental infantojuvenil de Avilés, Rosa Gómez; la enfermera especializada del mismo centro, Lucía García; y la psicóloga de la Asociación Sumando, Yurema de la Fuente.

Las ponentes expondrán experiencias de respuesta ante las conductas autolíticas desde dos centros educativos, una consulta pediátrica, un programa de intervención a domicilio y una asociación de apoyo a la infancia y a la familia.

Tras sus intervenciones, se celebrará una sesión conjunta de trabajo para elaborar un informe con propuestas de mejora y valorar la necesidad de incorporar a otros sectores sociales a esta respuesta.

La responsable de la Comisión de Psicología Educativa, Carmen Pérez Portillo, coordina la jornada, cuya clausura contará con la secretaria del Coppa, Elena Cubero.

Con esta iniciativa, el colegio profesional busca facilitar a los profesionales educativos y sanitarios herramientas y protocolos para identificar de forma temprana situaciones de riesgo y ofrecer una atención coordinada a la población infantojuvenil.

El encuentro pretende, además, promover la incorporación de la psicología educativa a los organigramas de los centros de enseñanza. Según plantea el Coppa, esta integración permite prestar atención especializada en situaciones de alta vulnerabilidad y ofrecer apoyo y asesoramiento continuos a los equipos directivos, el profesorado y las familias.