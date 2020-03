La diputada nacional asturiana Paloma Gázquez, recuperada del coronavirus

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Asturias en el Congreso de los Diputados, Paloma Gázquez, ha superado la enfermedad Covid-19 y se ha recuperado, según ha confirmado ella misma con un vídeo en su perfil de Twitter.

Gázquez había ya informado el pasado 16 de marzo que había dado positivo y que permanecía en su domicilio después de que se hubiera contagiado con el nuevo coronavirus SaRS-CoV-2.

Prueba superada: ya he dado negativo en #COVID19. Gracias a Dios y gracias a todos los que me habéis demostrado vuestro cariño. No lo voy a olvidar nunca. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/wdQ89s6CWK