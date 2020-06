Sanidad verifica los datos de fallecidos diarios para vislumbrar "las discrepancias" con las CCAA

MADRID/OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que están verificando las "discrepancias del día a día" entre el número de fallecidos que dan las comunidades autónomas y los que se recogen en los informes del Ministerio de Sanidad.

Por ejemplo, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias o Madrid han notificado fallecimientos en las últimas 48 horas, mientras que el documento de Sanidad no recoge ninguno. "En cuanto a las discrepancias del día a día, estamos verificando qué puede pasar, no es muy lógico esta discrepancia entre el dato que ofrece la comunidad autónoma y el que estamos dando, porque damos los datos que nos envían", ha señalado en rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Como otro de los posibles problemas, el epidemiólogo ha argumentado que alguna comunidad autónoma "puede tener un retraso en la introducción de las fechas de defunción en las bases de datos". "Pero esto no debería significar diferencias entre los datos que nos dan y los que nosotros podemos dar, al fin y al cabo deberían ser los mismos", ha insistido al respecto.

"Sí que es cierto que estamos ahora mismo verificando qué son exactamente los datos de fallecidos que están dando las CCAA, puede ser fecha en la que se conoce el fallecimiento pero puede no ser fecha en la que falleció la persona. Lo estamos verificando", ha reiterado, apuntando que también se ha producido "un problema de carga de datos" de una comunidad autónoma que "puede significar alguna discrepancia en los datos".

"Los datos de fallecidos están generando algunos problemas, entiendo que haya algún estupor. Los datos que se reciben son los que nos dan las CCAA hasta las doce del mediodía, puede ser que si hacen alguna modificación posterior no los tengamos. Tenemos alguna duda de si todos los datos se han cargado correctamente", ha resumido.

Sobre el número total de fallecidos, que lleva sin actualizarse desde el martes de la semana pasada para evitar las "subidas y bajadas" que se produjeron en los primeros días tras la implementación del nuevo sistema de vigilancia de casos, cuando se restaron hasta 2.000 fallecimientos de las cifras oficiales. Simón espera que esta actualización se realice en un plazo "muy breve", una vez se tenga la fecha de defunción de todos los muertos.

Una vez más, ha reiterado que los datos que ahora más interesan a Sanidad son los de sospechosos o casos diarios, con el objetivo de seguir día a día de forma concreta la evolución de la pandemia. "Ahora mismo nos interesa el número de sospechosos, la cantidad de PCR que se les hace, el tiempo desde inicio de síntomas hasta que se diagnostica y aísla a estas personas... Es cierto que seguir las series de forma continua desde el principio de la pandemia es interesante, pero ahora mismo no creo que dos o tres casos más o menos aporte gran cosa a una serie de cien días", ha afirmado.

Con estas cifras, Simón ha insistido en que "hay que tener todavía mucho cuidado" ante posibles rebrotes, como los que se están produciendo en algunos puntos de España y también en países como Corea del Sur. "El control está cerca, pero mientras no consigamos valorar el impacto que vayan importándose va a ser difícil poder valorar cómo va a ser la evolución de la pandemia en los próximos meses. Por ahora vamos ien, pero a medida de que vamos abriendo restricciones a movilidad de las personas e incentivando que vuelvan los turistas, hay que tener mucho cuidado y valorar con mucho detalle lo que vaya pasando", ha comentado.

Por último, el experto ha argumentado que por el momento no se ha detectado una gran variabilidad en la mortalidad con respecto a las distintas cepas del virus. "Sabemos que hemos tenido aproximadamente 2,3 millones de infectados. Si utilizamos estas cifras, tenemos una letalidad del 0,1 por ciento. No sabemos si al comparar las letalidades de otros países están detectando más o menos del número real de infecciones que ha habido en sus países. Valorar la letalidad es difícil en términos comparativos. Con los datos conocidos, no es fácilmente comparable. No sabemos cuánto se está detectando", ha dicho.