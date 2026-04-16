Correos alerta de un incremento de estafas por email en Asturias vinculadas a supuestos envíos

Archivo - Máquina de autoservicio de paquetería en Correos - CORREOS - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Correos ha alertado a la ciudadanía asturiana del aumento de intentos de phishing, una técnica mediante la cual los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que imitan a los de la compañía para obtener datos personales o bancarios. Estos mensajes suelen hacer referencia a pagos, tasas o incidencias en entregas.

Según ha explicado la compañía este jueves en una nota de prensa, el phishing utiliza emails que reproducen el diseño corporativo de Correos para parecer legítimos. Suelen solicitar datos personales o dirigir a páginas web falsas. Al recibir estos menajes mientras se espera un paquete es más fácil caer en el engaño.

Para ayudar a identificar comunicaciones fraudulentas, Correos pone a disposición de la ciudadanía el Verificador de Email. Esta sencilla herramienta permite comprobar si un email ha sido realmente enviado por Correos y está disponible en su página web.

El auge del comercio electrónico en Asturias incrementa la probabilidad de recibir notificaciones falsas relacionadas con envíos. Para evitar el fraude, Correos recuerda que nunca solicita datos personales, bancarios ni información confidencial por correo electrónico.

Todas sus comunicaciones se envían desde correos@correos.com. Todos sus emails de envíos y paquetería incluyen el código seguro. Si no lleva código, no es de Correos. Comprobar los emails mediante la herramienta oficial de Correos. Ponerse en contacto con Atención al Cliente ante cualquier duda.