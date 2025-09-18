Cortada la A-8 por el vuelco de un camión articulado a la altura de Caravia

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La A-8 en sentido Cantabria se encuentra cortada en el kilómetro 330,2, a la altura de Caravia, pr el vuelco de un camión articulado que ha invadido toda la calzada.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se produjo a las 16.00 horas de este jueves. La carga transportada por el camión, aridos, está esparcida por toda la calzada.

El conductor, por su parte, está herido y presenta cortes y contusiones. La Guardia Civil está realizando desvios por la N-632 en la salida 330. Hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella, Gijón y Oviedo.