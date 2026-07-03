Los cortes de carril por las obras en siete túneles de la A-8 y A-64 se prolongan durante todo el verano

Archivo - Obras en el túnel de Fabares - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares, situados en las autovías A-8 y A-64, van a registrar restricciones y cortes de carril durante los meses de verano con motivo de las obras de modernización y adecuación que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según ha informado el departamento ministerial en una nota de prensa, las afectaciones a la circulación se mantendrán a lo largo de todo el periodo estival para garantizar la seguridad de los operarios y de los propios usuarios, quedando únicamente suspendidas durante las fechas que coincidan con operaciones especiales de tráfico. Estos trabajos forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos, y cuentan con un presupuesto global de 33,9 millones de euros.

En concreto, los túneles de Fabares, Brañaviella y Niévares van a sufrir cortes de carril de manera ininterrumpida todas las semanas, comenzando a las 08.00 horas de los lunes y prolongándose hasta las 13.00 horas de los viernes o vísperas de días festivos. En el caso de Fabares (autovía A-64), la zona afectada se sitúa entre los kilómetros 4,85 y 9,6, mientras que las restricciones en Brañaviella y Niévares (autovía A-8) se localizan entre los puntos kilométricos 361,82 y 367,86.

En los túneles de Villaviciosa, Infanzón y Cefontes los cortes de carril se han planificado exclusivamente en horario nocturno, de lunes a jueves entre las 22.00 y las 08.00 horas del día siguiente, por lo que el tráfico quedará completamente restablecido fuera de dicha franja horaria. Estas obras afectarán a la autovía A-8 entre los kilómetros 354,52 y 356,48 (Villaviciosa), los kilómetros 371 y 372,82 (Infanzón) y los kilómetros 374 y 375,65 (Cefontes).

Las actuaciones previstas se centran en la modernización de las instalaciones de seguridad y explotación de las infraestructuras, lo que incluye la renovación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), la implantación de sistemas de detección automática de incidentes (DAI) y la mejora de las comunicaciones y radiocomunicaciones.

El proyecto también contempla intervenciones en los sistemas de megafonía, ventilación, suministro eléctrico, alumbrado de emergencia, protección contra incendios, señalización, balizamiento y contención, junto a mejoras de impermeabilización, firmes y pavimento en los puntos donde sea necesario.