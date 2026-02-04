Costas se desmarca del estudio de estabilidad del monte Corbero tras el argayo en Ribadesella

Archivo - Imagen de un argayo, foto de archivo. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Delegación del Gobierno ha aclarado que el estudio de la estabilidad del acantilado del monte Corbero, Ribadesella, donde este martes se produjo un desprendim Tras el argayo en el monte Corberu (Ribadesella) que dejó una vivienda al borde del precipicio, la Delegación del Gobierno aclara que Costas no es responsable del estudio de estabilidaiento que dejó una vivienda al borde del precipicio, no corresponde a la Demarcación de Costas.

Según ha detallado este organismo a Europa Press, Costas ha contactado con el Ayuntamiento de Ribadesella para pedirle que evalue la integridad de las viviendas y la posible existencia de otros riesgos, y ha recordado que esta actividad corresponde al consistorio, ya que, como administración competente en ordenación urbanística y protección civil, "debe velar por la seguridad y habitabilidad de las edificaciones privadas".

El argayo se produjo en la mañana de este miércoles, en el monte Corbero, en La Guía, y, aunque no ha causado daños personales, ha dejado al borde del precipicio una vivienda.

