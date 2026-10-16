El coste de la vivienda agrava la pobreza en Asturias, que ya afecta al 22,4% de la población

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS) presenta su XVI Informe 'El Estado de la Pobreza en España y Asturias. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE. Sala Europa de la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 22,4% de la población asturiana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, un punto y medio más que el año anterior, según el XVI Informe 'El Estado de la Pobreza en España y Asturias', presentado este viernes por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS). La entidad ha alertado del deterioro de los indicadores y ha señalado el coste de la vivienda como uno de los principales factores que empobrecen a los hogares.

La presidenta de EAPN-AS, Elena Rúa, ha advertido de que el incremento de la tasa AROPE resulta "preocupante" y ha destacado especialmente el peso de los gastos relacionados con la vivienda. Según los datos del informe, las personas en situación de pobreza en Asturias destinan de media el 34,5% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca y otros gastos asociados a la vivienda.

"El tema de la vivienda detrae renta, detrae ingresos", ha señalado Rúa, quien ha explicado que algunas familias tienen dificultades para mantener sus hogares a una temperatura adecuada y acumulan retrasos en los pagos de la vivienda. A su juicio, este problema constituye actualmente "el núcleo principal" de la tasa de pobreza y exclusión social.

La situación es especialmente relevante entre la población que vive de alquiler, ya que el 40,2% se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, el 12,2% de la población asturiana declara tener retrasos en los pagos del alquiler o la hipoteca y el 38,7% tiene dificultades para llegar a final de mes. La presidenta de EAPN-AS ha indicado que la carga de la vivienda se ha agravado y absorbe una parte importante de los ingresos de los hogares más vulnerables.

El informe también refleja un empeoramiento de otros indicadores. La tasa de pobreza se sitúa en el 17,2%, 1,6 puntos más que el año anterior; el 11,1% de la población reside en hogares con baja intensidad en el empleo y el 6,7% sufre carencia material y social severa. La pobreza severa alcanza al 8,8% de la población y se intensifica entre los menores de edad, entre quienes llega al 19,4%.

En cuanto a la infancia, Rúa ha advertido de que la tasa AROPE entre los menores de 18 años alcanza el 34%, una situación que implica que muchos crezcan en hogares con carencias materiales que pueden afectar a su desarrollo y bienestar. La presidenta ha señalado que estos niveles se mantienen como un motivo de preocupación por la persistencia de las dificultades que afrontan las familias.

Pese al aumento de la pobreza, Rúa ha destacado el papel de las políticas públicas y las transferencias sociales para amortiguar su impacto. "Somos una región que apuesta por la inversión social, por la redistribución de la riqueza, pero todavía no es suficiente", ha afirmado. Según el informe, sin las pensiones y las transferencias sociales, la pobreza afectaría a cerca de la mitad de la población asturiana.

EAPN-AS ha presentado los datos del informe en la Sala Europa de la Junta General del Principado, en un acto celebrado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social. La entidad reclama políticas sociales de mayor alcance e intensidad y medidas fiscales más redistributivas para reducir la pobreza y la desigualdad.