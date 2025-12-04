Costillas (PP) alerta de la "degradación" y el "deterioro progresivo" que sufre el Museo Arqueológico de Asturias

Fachada del Museo Arqueológico - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias José Luis Costillas ha alertado este jueves de la "degradación" y el "deterioro progresivo" que sufre el Museo Arqueológico de Asturias desde que en el año 2011 finalizaron las obras de ampliación.

Según indicó el portavoz de Cultura en declaraciones a los medios de comunicación frente al museo, el año pasado, los 300.000 euros que había previstos para inversiones en el Museo Arqueológico se destinaron a la compra del aparcamiento del Centro Niemeyer, en Avilés, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la situación de "abandono" que sufre la instalación cultural ovetense.

El diputado 'popular' destacó que el Museo Arqueológico es la institución museística más antigua de la región, donde se exponen las piezas arqueológicas más importantes de la historia de Asturias, desde la prehistoria hasta la Edad Media.

El parlamentario señaló que "el museo sufre un deterioro progresivo de sus instalaciones debido al abandono del Gobierno de Asturias y que el edificio padece humedades en tejados y muros por falta de mantenimiento". Añadió que noo dispuso de climatización durante años, un factor que influye en la conservación de las piezas que alberga, tanto las expuestas como las almacenadas en los depósitos, ha indicado.

Además, Costillas se ha referido a las "graves carencias de seguridad", que son alarmantes debido a la "falta de personal y medidas de seguridad".

La accesibilidad es otro de los problemas al que se ha referido el diputado del PP asturiano. "La avería del ascensor impide que las personas con movilidad reducida puedan acceder a las salas de exposición, ya que para llegar a ellas es necesario subir escaleras, quedando estas personas limitadas a la zona de recepción", ha comentado.

"Exigimos una apuesta clara por el Museo Arqueológico. Es imprescindible que el Gobierno de Asturias dote a este espacio con una partida presupuestaria real y sostenida en el tiempo, acorde a las necesidades de un museo de estas características. Además, es necesario el desarrollo de un plan estratégico integral para el Museo Arqueológico. También solicitamos el refuerzo del personal y la mejora de las medidas de seguridad," concluyó.