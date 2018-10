Coto acusa al Principado de tolerar la discriminación de Rajoy en la cuota de la caballa

Actualizado 26/02/2015 18:38:50 CET

La portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto, ha manifestado este jueves, tras su visita a la Cofradía de pescadores de Lastres, que "la discriminatoria reducción de la cuota de la Caballa (xarda) por el Gobierno de Rajoy solo es posible por el intolerable sucursalismo antiasturiano del Gobierno de Fernández y del PP".

"En 2014 la formula de reparto de cupos de xarda empleada por el Gobierno de Rajoy ya discriminó a los pescadores, lo que nos hace esperar una situación peor para 2015 tras la reducción del 15% para toda España anunciada por la Unión Europea", indica.

Coto ha explicado que "el perjuicio en el reparto de 2014 fue enorme, al asignar a cada barco asturiano un 0,27% del total de cuota de xarda en el caladero del cantábrico, mientras que a un barco cantabro, por ejemplo, le correspondió un 0,55%".

"En febrero conocimos que, si la cuota total ya era discriminatoria, el daño a las lanchas de artes menores llega al extremo de que en algunos casos no tendrán faena más que para un día, mientras tradicionalmente la xarda en Asturias ha servido para el mantenimiento durante varios meses de los pescadores artesanales", subraya.

Para Coto "este nuevo reparto es otro ejemplo de discriminación a Asturias, los datos no admiten contestación; de las provincias marineras del Cantábrico, solo se reduce la cuota inicial de xarda en Asturias; las otras seis consiguieron aumentos considerables, y este reparto choca en primer lugar con las embarcaciones que dispone cada provincia, en las que Asturias encabeza la lista, por lo que es evidente que para el secretario general de pesca a más barcos menos cuota".

La portavoz de Foro añade que "en Cantabria tienen adjudicado 3.348 toneladas para 61 barcos, en el País Vasco 5.241 para 64 barcos y en Asturias con 148 barcos nos quedamos con 1.198 toneladas. El reparto inicial previsto por el Ministerio, como ya advertimos hace semanas, ya era discriminatorio para Asturias, ahora es incomprensible que por ejemplo, al País Vasco se le haya aumentado la cuota en 933 toneladas mientras que ha Asturias se le han quitado 462".

"Este es el resultado de la revisión de cuota anunciada por Tejerína, mientras la Consejera asturiana ha permanecido confortablemente sentada en su despacho, y ha seguido sentada ante el castigo de la Ministra bajándonos el reparto por haber pescado algo más en 2014, lo que no perjudicó a nadie, puesto que si en 2014 quedó sin pescar toda la cuota del caladero fue porque otras comunidades no quisieron o no pudieron, de modo que la consecuencia de sentido común debiera haber sido asignar a Asturias más cuota", señala.

Cristina Coto asegura que "si la situación del sector pesquero asturiano en 2014 ya era mala, debido al injusto reparto de las cuotas de xarda de Arias Cañete y a la holgazanería del Gobierno asturiano, es peor este año. Asturias, con un 50% más de barcos que el País Vasco recibe la cuarta parte de cuota que ellos, y con el triple de barcos que Cantabria recibe la tercera parte de cuota que la comunidad vecina".