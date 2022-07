Coto (Vox): "Es vergonzoso el nuevo retraso en Nicolás Soria tras haber comenzado las obras en 2019"

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha valorado este miércoles las informaciones al respecto de nuevos problemas en la ampliación del puente de Nicolás Soria que conllevan nuevos retrasos. "Es vergonzoso el nuevo retraso en Nicolás Soria tras haber comenzado las obras en 2019", señala. A su juicio "tal parece que estamos ante una larga enumeración de continuos pretextos poco explicados y fundamentados".

"Ahora el pretexto son supuestos imprevistos de tipo geotécnico pero ¿acaso no se hizo el correspondiente estudio ya en 2019?. No hace falta ser un experto -continua Coto- para saber que en este tipo de proyectos es obligatorio hacer el correspondiente estudio geotécnico, por lo que, dado que no han variado las cargas del puente, no debiera haber problemas, de modo que no se entiende que ahora nos ofrezcan esta disculpa".

"En todo caso -subraya Cristina Coto-, son tres años de continuas disculpas, mientras los vecinos siguen sufriendo las consecuencias en forma de innumerables atascos para los usuarios de vehículos y los transportes escolares, y molestias para los peatones que han visto como una de las aceras ha sido cortada al tránsito de los ciudadanos. Sabemos que incluso se ha producido alguna caída de peatones".

La edil de Vox afirma que "Oviedo padece las consecuencias de una extraña pareja: el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ni da a la ciudad ni impulsa nuestras necesidades ante el Gobierno de España, y el alcalde, Alfredo Canteli, que ni exige ni se queja. Y esto es aplicable no sólo a la ampliación del puente de Nicolás Soria, también a la pasarela intermodal entre las estaciones, la Ronda Norte, el AVE que no va a llegar a Oviedo, los institutos de La Florida y La Corredoria, el déficit de las escuelas infantiles, y un largo etcétera".