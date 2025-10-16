Covadonga Tomé acusa a Óscar Puente de "faltar al respeto reiteradamente" a los asturianos

Dice que el Ministro está recurriendo a "excusas de mal pagador" y le recuerda que Asturias "no pide privilegios, exige justicia"

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha acusado al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, de "faltar al respeto reiteradamente" a los asturianos. Ha sido tras las manifestaciones de Puente este martes en el Congreso de los Diputados y este miércoles en una entrevista en Onda Cero. El Ministro rechazó suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66, y dijo que ese asunto no parece pesar mucho en la opinión de los asturianos, que hicieron presidente en su día al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, quien prolongó la concesión.

"Decir que el peaje del Huerna no es un problema central para los asturianos es desconocer nuestra realidad", ha respondido Tomé. "No estamos hablando de un capricho, sino de un agravio histórico que afecta a nuestra economía, a la movilidad de miles de trabajadores y trabajadoras y al derecho básico de conexión con el resto del Estado", ha apuntado la parlamentaria asturiana.

Ha acusado a Puente de recurrir a "presuntas trabas" que no son más que "excusas de mal pagador". Ha recordado que existe un dictamen de la Comisión Europea que es claro y que dice que "la prórroga fue ilegal".

Considera Tomé que no puede ampararse en el ámbito legal cuando precisamente se ha dictaminado que la prórroga que concedió el PP pra la concesionaria del Huerna "fue una ilegalidad".

A la diputada asturiana también le ha llamado la atención la "seguridad" de Puente al afirmar que las movilizaciones previstas para los próximos días no cambiarán nada. "

Lo hemos dicho siempre, es la movilización social la que conseguirá suprimir el Huerna", afirmó. En este sentido, reiteró que Somos Asturies "estará en las calles, donde haya movilización social para la supresión del Huerna". Y recordó a Puente que, en lo que se refiere a este asunto, Asturias "no pide privilegios, exige justicia".